Sarıyer'de Oya Budak isimli hamile kadın, eski nişanlısı tarafından öldürüldü!

Sarıyer'de tartıştığı daha önce nişanlandığı erkek tarafından silahla vurulan hamile kadın hayatını kaybetti.

Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde Oya Budak ile 'eski nişanlısı' Samet T. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında Samet T, silahla kadına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hamile olduğu öğrenilen Budak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını aldı.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık bir saat sonra Çağlayan Mahallesi'nde yakalanan şüpheli Samet T. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Oya Budak ise hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Budak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

Oya Budak'ın dedesi Orhan Budak, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, torununun çalıştığı iş yerinde bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını öğrendiklerini söyledi.

Budak, dün evde otururken torununun cep telefonuyla arandıktan sonra eski nişanlısıyla buluşmaya gittiğini, daha sonra olayın yaşandığını anlattı.

Budak'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Kağıthane'deki Yahya Kemal Camisi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.