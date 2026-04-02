Sarıyer'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Sarıyer'de yasadışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan adreste ve bir takside çok sayıda silah ile binlerce silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir depoyu takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, dün belirlenen adrese ve silah sevkiyatında kullanıldığı tespit edilen bir ticari taksiye operasyon düzenlendi.

Ekiplerin depoda ve araçta yaptığı detaylı aramalarda; 113 tabanca, 146 sürgü, 179 gövde, bin 495 şarjör, 431 namlu, 59 kızak ile çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.