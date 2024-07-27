Sarıyer'de silahla yaralama şüphelilerine gözaltı

Sarıyer'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Temmuz'da Kazım Karabekir Mahallesi Bahçeköy Caddesi'nde S.A'nın silahla bacağından yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, saldırının motosikletteki iki kişi tarafından gerçekleştirildiği, yaşı küçük Ş.B'nin motosikleti kullandığı, S.K'nin ise arkada oturduğu tespit edildi. Şüpheliler, saldırıda kullanılan silahla birlikte Çayırbaşı Mahallesi'nde yakalandı.

S.A. ile aralarında husumet bulunduğu belirlenen şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşıldı.

İki şüpheli, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, arkadaşlarıyla bir iş yerinin önünde oturan S.A'ya motosikletli şüphelilerce silahla ateş açılması ve vurulan S.A'nın tek bacağının üzerinde sekerek kaçmaya çalışması yer aldı.