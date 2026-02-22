Sarıyer'de televizyon kanalının olduğu sokakta havaya ateş açıldı: "Cezaevindeki arkadaşıma selam göndermek için yaptım"

İstanbul Sarıyer’de 15 Şubat Pazar günü gece saatlerinde motosikletli bir grup, silahla havaya ateş açtı. Huzur Mahallesi Seyrantepe mevkisinde meydana gelen olayda, motosikletteki bir şüphelinin havaya ateş açtığı, arkasından gelen bir diğer şüphelinin ise o anları cep telefonuyla kaydettiği belirlendi.

Olayın, bir televizyon kanalının bulunduğu caddede gerçekleşmesi üzerine kanalın idari işler sorumlusu emniyete şikayette bulundu.

MOTOSİKLET PLAKALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olaya karışan motosikletlerin plakalarını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen F.B. (16), O.Y.A. (17), Ö.K. (15) ve Kenan A. (18), Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan kurusıkı tabancaya da el konuldu.

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞACAKTIK"

Emniyetteki ifadelerinde suç kayıtları bulunmadığı öğrenilen şüphelilerden F.B.’nin, eylemi cezaevindeki bir arkadaşına selam göndermek amacıyla gerçekleştirdiklerini ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmayı planladıklarını söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

"Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "silahlı tehdit" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.