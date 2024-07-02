Sarıyer'de yabancı uyruklu kişileri bıçakla tehdit eden kişi tutuklandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde elinde bıçakla yabancı uyruklu kişileri tehdit eden M.İ. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir sitenin önünde yabancı uyrukluları bıçakla tehdit edip hakaretlerde bulunan M.İ. (43) tutuklandı.

Maslak Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde gece saatlerinde bir kişinin bıçakla bazı kişileri tehdit ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelinin yabancı uyrukluları bıçakla tehdit ettiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirlendi. Evinde yakalanan M.İ. gözaltına alınarak emniyete götüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.