Sarıyer'de yol çöktü; bir kamyonet ve pikap dereye düştü

Sarıyer'de yağış nedeniyle çöken yol üzerinde bulunan bir kamyonet ve pikap dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Güncel
  • 07.12.2025 14:04
  • Giriş: 07.12.2025 14:04
  • Güncelleme: 07.12.2025 14:10
Kaynak: AA-DHA
Sarıyer Uskumruköy' de kuvvetli yağış nedeniyle yol çöktü.

Çökme sonucu yol üzerinde bulunan bir pikap ile kamyonet dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
