Sarıyer'de yol çöktü: Pikap ile kamyonet dereye düştü
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kuvvetli yağışın ardından Uskumruköy’de derenin üzerindeki yol çöktü. Çökme sonucu bir pikap ve bir kamyonet dereye sürüklenirken, bölgede sele kapılan başka bir araç da kanala düştü. Jandarma, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü.
Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.