Sarıyer'de yol çöktü: Pikap ile kamyonet dereye düştü

İstanbul Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü.

Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.