Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda bir kişi boğuldu, bir kişi kayıp

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Dün 1 kişi boğulmak üzereyken kurtarılırken, yardım için denize giren Recep Kurban'ın cansız bedenine ulaşıldı. 35 yaşındaki Ersin Oral ise hala kayıp.

İstanbul - Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'na denize girmek için giden Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay, öğle saatlerinde dalgalar arasında gözden kayboldu. O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girdi; bir süre sonra Recep Kurban dalgalar arasında kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerinde Recep Kurban'ın cansız bedenine ulaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından dün günboyu gerçekleştirilen aramalarda Oral'a ulaşılamadı. Oral ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa Günay ise, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Çalışmalar bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Oral'ın yakınları da arama çalışmalarını takip etmek için olay yerine geldi.

"DENİZ ALDI OĞLUMU VERMİYOR"

Oral'ın yakınları da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Ersin Oral'ın 10 yıllık evli ve bir erkek çocuğu sahibi olduğu ve plaja dün öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte denize girmek için geldiği öğrenildi. Oral’ın annesi ise, 'Deniz aldı oğlumu vermiyor' diyerek ağladı.

"DÜN 4-5 ARKADAŞ BURAYA GELMİŞLER"

Oral’ın amcasının oğlu Hüseyin Oral, " Dün öğlen 02.00 gibi buraya gelmişler. 4- 5 arkadaş gelmişler. Birinin cansız bedenine ulaşıldı şu anda. Amcamızın oğlunu bekliyoruz boğulduğuna da emin değiliz. İnşallah hayırlısı olsun. AFAD ile beraber Jandarma ekipleri ve dalgıçlar aradıklarını söylediler. Onun dışında bir gelişme yok. 35 yaşında bir oğlu vardı 10 senelik evliydi " dedi.

DALGIÇLAR OLAY YERİNDE

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) tim ve dalgıçları ise, hazırlıklarını yaparak denizi kıyıdan taramaya başladı. Dalgıçların arama çalışmalarının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Yakınları Oral'ın kaybolduğu noktada bekleyişine devam ediyor.

DENİZE GİRMEYE DEVAM ETTİLER

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kısırkaya Plajı’nda vatandaşlar, cankurtaranların ve jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen denize girmeye devam etti. Kırmızı bayraklarla denize girmenin tehlikeli olduğu uyarısı yapılan plajda, yüzlerce kişinin güneşlendiği ve denize girdiği görülürken, kumsalın bazı noktalarında yer kalmadığı için vatandaşlar denizden metrelerce uzakta kamp sandalyelerinde piknik yaptı.