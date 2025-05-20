Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Sarıyer Edebiyat Günleri, 21–25 Mayıs tarihleri arasında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek olan uluslararası etkinlikte edebiyatseverler; söyleşilerden imza günlerine, kitap stantlarından şiir teknelerine, çocuk atölyelerinden konserlere kadar zengin bir programa katılma fırsatı bulacak. Etkinlik, 400 yazar ve 33 yayınevini ağırlayacak.

Etkinlikte Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Sinan Meydan, Şükrü Erbaş, Rutkay Aziz, Yalvaç Ural, Yekta Kopan, Mine Söğüt, Feridun Düzağaç, Türkü Akbayram gibi isimler edebiyatseverlerle buluşacak. Ayrıca masal çadırı, şiir tekneleri, imza günleri ve çocuk atölyeleriyle her yaşa hitap eden bir içerik sunulacak. Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin bu yılki Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü çocuk edebiyatının duayeni Yalvaç Ural’a, Onur Konuğu Ödülü ise tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz’e takdim edilecek.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada edebiyatın kente kattığı güzelliklere dikkat çekti. Aksu, “Sarıyer’in Boğaz’a yaslanan eşsiz kıyılarında, sözcüklerin nefes aldığı, şiirin dalga sesine karıştığı ve edebiyatın yüreklerde yankı bulduğu o özel günlerde yine bir aradayız. Sarıyer Uluslararası Edebiyat Günleri, yalnızca bir etkinlik değil; komşularımızla birlikte büyüttüğümüz, edebiyatın gücüyle kurduğumuz bir ortak hayal. Edebiyatın kalbinin attığı yerde buluşmak üzere" dedi.