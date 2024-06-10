"Sarıyer'in tabutu olan otel inşaatı yıkılsın"

Sarıyer kent ve doğa savunucuları, 35 yıldır Hacıosman Kavşağı’nda inşaat halinde bulunan otel inşaatının yeniden başlamasına tepki göstererek "Bu beton tabutun yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kazanan biz olacağız" dedi.

Haber Merkezi

Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları, 35 yıldır Hacıosman Kavşağı’nda kaba inşaat halinde bulunmasına rağmen "otel olacak" denilerek yeniden inşaat çalışmalarına başlanan binanın önünde açıklama yaptı.

İnşaat çalışmalarının büyük bir hızla ilerlediğini ifade eden yurttaşlar, Sarıyer Belediyesi’nin geçen haftalarda inşaatı durdurmasına rağmen kaçak ve çürük binada inşaat çalışmalarına yeniden başlandığını belirtti.

Açıklamada, binanın can güvenliğini tehdit ettiği vurgulanarak inşaat çalışmalarının acilen durdurulması talep edildi. Basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Önünde bulunduğumuz, 30 yılı aşkın süredir kaba inşaat olarak durmakta olan bu enkaz, son dönemde, (iddialara göre) uluslararası bir zincir şirket tarafından alındı. İlk etapta önündeki güzelim ağaçları bir gecede kesilip inşaatın yeniden başlaması üzerine, biz Sarıyer kent ve doğa savunucuları, olarak hem Sarıyer Belediyesi hem de İBB nezdinde çeşitli girişimlerde bulunduk. Uzun çabalardan sonra inşaat, mahkeme kararıyla Sarıyer Belediyesi tarafından durduruldu ve bu sürede yapılan işlerin mal sahibi şirket tarafından sökülerek, enkazın eski haline getirilmesi istendi.

Biz sökümün değil, yıkımın gerektiğine inansak da bu ilk kazanımı olumlu karşıladık. Ancak ranttan başka düşüncesi olmayan şirket; İTÜ tarafından verilen "riskli yapı" raporuna ve yöre halkının protestolarına rağmen mahkemeden "yürütmeyi durdurma" kararı alarak yeniden inşaata başladı.

Olası bir depremde olabilecek faciayı, diri diri enkaza gömülebilecek yüzlerce insanı hiç düşünmeden. O enkazın, depremde çok hayati rolü olacak ana arterleri bloke edip trafik akışını felç edeceğini umursamadan. Şu anda, elimizdeki bilgiye göre Sarıyer Belediyesi’nin bu karara itirazının sonucu beklenmekte. Biz böyle bir beton tabutun yapılmasına, duyarlı yöre insanlarının desteği ile izin vermeyeceğiz. Rant uğruna insan hayatını, doğayı umursamayanlar; hukukun ve hiçbir menfaati olmadan, zor şartlarda doğayı ve insan hayatını savunan cesur yöre halkının direnişi karşısında durmayacaklardır. Kazanan biz olacağız!"