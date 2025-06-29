Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize giren 2 kişi kayboldu

İstanbul Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı’nda, olumsuz hava koşulları ve uyarılara rağmen denize giren 22 yaşındaki Sedat Yağız ile 18 yaşındaki Enes Açıkça, dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri katılırken, gençlere henüz ulaşılamadı.

Olay, sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Sultangazi’den yüzmek için plaja gelen iki genç, fırtına ve dalga uyarılarına rağmen denize girdi.

Bir süre sonra dalgaların arasında kaybolan gençler için çevredeki vatandaşlar müdahalede bulunmaya çalıştı ancak başarılı olunamadı. Olay yerine gelen ekipler, dalgıçlarla su altı araması yaparken, botlarla da su yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Gençlerin aileleri de olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyor. Sahilde gözyaşları içinde bekleyen aileler, umut dolu bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Sarıyer Kaymakamlığı, dün akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, 29 Haziran 2025 Pazar günü Karadeniz kıyı kesimlerinde fırtına ve yüksek dalga riski nedeniyle tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurmuştu. Kaymakamlık, “Can güvenliği açısından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için deniz yüzme amaçlı girişlere geçici olarak kapatılmıştır” ifadelerine yer vermişti.