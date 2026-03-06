Sarıyer - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Sarıyer - Ümraniyespor maçı yayın bilgisi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalardan biri olan Sarıyer - Ümraniyespor maçı için geri sayım başladı. İki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde taraftarlar özellikle Sarıyer Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını araştırıyor.

Lig sıralamasında birbirine oldukça yakın olan iki takımın karşılaşması, puan tablosu açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle futbolseverler hem yayın bilgilerini hem de takımların son durumunu merak ediyor. Peki Sarıyer - Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.

SARIYER - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Sarıyer - Ümraniyespor maçı için tarih ve saat bilgisi netleşti. Karşılaşma 6 Mart 2026 Cuma günü saat 16.00’da oynanacak.

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösterilen bu karşılaşma, özellikle alt sıralardaki puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

SARIYER - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de açıklandı. Sarıyer – Ümraniyespor maçı, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Böylece futbolseverler hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden mücadeleyi canlı takip edebilecek.

SARIYER - ÜMRANİYESPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma Tarih Saat Yayın Kanalı Sarıyer - Ümraniyespor 6 Mart 2026 16.00 TRT Spor, beIN Sports 2

SARIYER - ÜMRANİYESPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu da dikkat çekiyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ekipler için bu mücadele oldukça kritik bir öneme sahip.

Sarıyer ligde kaçıncı sırada?

Sarıyer, ligde 35 puanla 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, sahasında kazanarak puan tablosunda daha güvenli bir konuma yükselmeyi hedefliyor.

Ümraniyespor ligde kaçıncı sırada?

Ümraniyespor ise 32 puanla 16. sırada bulunuyor. Deplasmanda alınacak bir galibiyet, takımın ligdeki sıralamasını önemli ölçüde etkileyebilir.

SARIYER - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

İki takımın da ligde alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele ettiği bu karşılaşma, sezonun kritik maçlarından biri olarak görülüyor.

Puan tablosunda alt sıraları doğrudan etkileyebilecek bir mücadele.

Her iki takım için de kritik puan fırsatı.

Lig sıralamasında değişiklik yaratabilecek önemli bir karşılaşma.

SARIYER - ÜMRANİYESPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Futbolseverler, Sarıyer - Ümraniyespor maçını TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma televizyon yayınlarının yanı sıra ilgili platformların dijital yayın hizmetleri üzerinden de takip edilebilecek.

