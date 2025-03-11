Sarıyer ve Şişli belediyelerine soruşturma: 32 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı" iddiasıyla soruşturma başlattı. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "DHKP-C'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerindeki ihaleler üzerinden finans sağlandığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.
DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 34 adrese baskın yapıldı ve 32 kişi gözaltına alındı.
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