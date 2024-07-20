Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu, boğulma tehlikesi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Hasanoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay, 18 Temmuz’da saat 17.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahil’de meydana geldi. İddiaya göre, İBB’ye ait İSTMARİN Tarabya Marina’da denize giren Serhat Hasanoğlu (20) boğulma tehlikesi geçirdi. Bir restoranda garson olarak çalışan Hasanoğlu, yüzdüğü esnada akıntıya kapılarak Marina’nın altına girdi.

10 dakikadan fazla burada mahsur kalan yüzme bilmeyen genç, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Müdahale esnasında kan kustuğu iddia edilen Hasanoğlu için çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasanoğlu’nu Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hasanoğlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yakınlarının ise hastanede beklediği görüldü.



