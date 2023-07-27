Sarıyer’de denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti
Sarıyer'de Onur Kutlugün (29) denizde yüzerken boğularak hayatını kaybetti. Sarıyer Kaymakamlığı, hava şartları nedeniyle ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin 1 günlüğüne yasaklandığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Kısırkaya Halk Plajı’nda dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Onur Kutlugün bir süre sahilde oturduktan sonra denize girdi. Denizde ilerleyen Kutlugün, yardım çığlıkları attıktan sonra bir anda gözden kayboldu.
Sesi duyarak yardıma koşan vatandaşlar Onur Kutlugün’ü yarı baygın şekilde denizden çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Onur Kutlugün'e ilk müdahaleyi sahilde yaptı.
Bilinci kapalı olan Kutlugün, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kutlugün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.