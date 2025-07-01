Sarıyer’de denize giren iki genç kaybolmuştu: Enes Açıkça’nın cansız bedeni bulundu

Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 2 gençten 1'inin cansız bedeni bulundu.

Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Enes Açıkça'nın (18) cansız bedeni kıyıya vurdu.

Açıkça'nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Sedat Yağız'ı (22) arama çalışmaları sürüyor.

Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız ile Enes Açıkça'yı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı.