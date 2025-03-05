Sarıyer’de freni patlayan demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Sarıyer’de yokuş çıkarken freni patlayan demir yüklü tır devrildi. Kazada tır şoförü yaralanırken, yola savrulan demirler ise bir araca zarar verdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan M. idaresindeki 06 HCU 977 plakalı demir yüklü Volvo marka tır, yokuş çıkarken freni patlayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tırın kasasındaki demirler yola savrularak bir araca hasar verdi. Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.