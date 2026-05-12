Sarıyer’de İETT otobüsü yandı: Şoför 25 yolcuyu tahliye etti

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Şoför Süleyman K.’nın (31) yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etmesinin ardından büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otobüs demir yığınına dönerken, alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçeköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmından ses gelmeye başladı.

Şoför, aracı durdurarak otobüsteki yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etti.

Kısa süre sonra motor kısmından yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı.

İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Şoförün müdahalesine rağmen büyüyen yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otobüs demir yığınına döndü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.