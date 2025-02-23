Sarıyer’de karlı yolda kayan otomobil eve çarptı

İstanbul Sarıyer’de yokuştan inen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Sarıyer Kazımkarabekir Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuştan inen FIAT marka 34 PT 5552 plakalı araç kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, evin duvarında ve doğalgaz sisteminde hasar oluştu.



Yollara tuzlama yapılmadığı için kaygandı"

Bir anda çok yüksek bir ses duyup dışarı çıktıklarını söyleyen Ada Haktan Özdemir" Dün gece mutfakta oturuyordum. Kardeşim ve kuzenim de bu duvarın dibindeydi. Bir anda çok yüksek bir ses duyduk ve salladığımızı hissettik. Dışarı çıkıp baktığımda doğalgaz kutusunun parçalandığını gördüm. Eve çarpan arabayı aşağıya kadar kovaladık. Kuzenim ve kardeşim çok korktu. İkisi de bütün gece uyuyamadı. Gün gece bizim için çok kötüydü, bütün gece ayaktaydık. Olayın çözülmesi için uğraştık. Polis ekipleri de hemen geldi. Daha önce önlem alınması gerekiyordu. Araç çok süratliydi. Yollara da tuzlama yapılmadığı için kaygandı. Buraya pek bakılmıyor. Araç, çarpa çarpa bütün mahalleyi dolanarak aşağıya indi. Bize zarar verdi. Bütün doğal gaz sistemi değişecek. Duvarın bir kısmını aldı zaten. Evin içine de girebilirdi" diye konuştu.