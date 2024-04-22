Sarıyer’de minibüs kazasında 5 yolcu yaralandı

Sarıyer’de seyir halinde olan yolcu dolu minibüs, önünde aniden duran taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüsteki 5 yolcu hafif şekilde yaranırken, tek şerit trafiğe kapandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Seyrantepe-Topkapı seferini yapan 34 M 5401 plakalı minibüs, önünde aniden duran 34 TBZ 38 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Kaza sonucu minibüsün içerisindeki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolda en önde seyreden beyaz bir otomobil aniden durup sola dönüyor. O esnada duran taksiye minibüs arkadan çarpıyor.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara minibüsün içerisinde müdahale etti. Ardından da sedyeyle ambulansa konulan yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapanırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



