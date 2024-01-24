Sarıyer’de müzikholde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı

Sarıyer’de bir müzikholde çıkan kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sarıyer'de bir müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine silahla ateş edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si polis 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.

