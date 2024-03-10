Sarıyer’de taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı

Sarıyer’de taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıosman yönünde seyir halindeki Ahmet A. kontrolündeki 34 TDZ 52 plakalı taksi ile aynı yönde ilerleyen 34 GNJ 340 plakalı motosiklet belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan U.Ö. ve K.Ö. yaralanırken, sürüklenen motosiklet yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlilerince yapılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yanan motosiklete vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile müdahale edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.