Sarıyer’de yangın paniği: Araçlar küle döndü

İstanbul Sarıyer’de Atatürk Oto Sanayi’de tamir için dükkanın önünde bekletilen bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler park halindeki 3 araca daha sıçrayarak toplamda 4 aracı kül etti.

Olay, saat 10.40 sıralarında Sarıyer Atatürk Oto Sanayi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto elektrik dükkanı önünde tamir için bekletilen araçlardan biri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede yanında duran 3 araca daha sıçradı. Otomobillerden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.