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Sarıyerli taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 19:57
  • Giriş: 04.05.2025 19:57
  • Güncelleme: 04.05.2025 19:57
Kaynak: AA
Sarıyerli taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı

İSTANBUL (AA) - Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor.

Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ile takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Sarıyerli taraftarların İstanbul Boğazı'nda tekneleriyle yaptığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

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