Sarız’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1’i ağır 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.S. (20) ile Ö.E. (20) göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Ö.S. ile Ö.E., ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.