Şarja takılı bırakılan taşınabilir batarya patladı, evde yangın çıktı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde şarja takılı bırakılan taşınabilir bataryanın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı.

Olay, Tepeköy Mahalesi Orhangazi Caddesi’nde A.İ’ye ait olan apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarja takılı bırakılan taşınabilir bataryanın patlaması sonucu yangın çıktı ve odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Olayda daire sahibi A.İ dumandan etkilendi. Şahıs sağlık ekipleri tarafından Kdz.Ereğli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. A.İ’nin hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.