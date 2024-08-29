'Şarkı Yazarlığı Ustalık Sınıfı' başlıyor

Şarkı yazarları, söz yazarları, besteciler ve müzik eğitimi alan ya da almış olan ilgililer için eğitim programı başlıyor.

Bir Mahmut Çınar / Mavi Kuş Müzik projesi olan Şarkı Yazarlığı Ustalık Sınıfı, SİNEMART Yazarlık Okulu ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) işbirliğinde hayata geçiyor.

29 Eylül’de başlayacak olan eğitimde Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Doğan Duru, Tuna Kiremitçi, Cihan Mürtezaoğlu, Kutlu Özmakinacı, Ceren Gündoğdu gibi çok önemli ve özgün şarkı yazarlarının yanı sıra Sibel Algan ve Görkem Yeltan eğitmen olarak yer alıyor.

Programın son haftasında ise Prof. Dr. Sinan Canan, hem insan beyni ile müzik üretimi arasındaki ilişkiye hem de kendi şarkı yazarlığı serüvenine değineceği bir eğitim gerçekleştirecek.

um:ag’ın Ankara’daki dersliklerinde 10 hafta boyunca her Pazar günü gerçekleşecek olan atölyeye sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek.

Eğitim programı:

29 Eylül - BÜLENT ORTAÇGİL - HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER…

6 Ekim - CİHAN MÜRTEZAOĞLU - KENDİNİ ANLATMANIN YOLU: ŞARKI YAZMAK

13 Ekim - TUNA KİREMİTÇİ - UYGULAMALI KENT OZANLIĞI ATÖLYESİ

20 Ekim - SİBEL ALGAN - “HİT” VE “FİT” ŞARKILAR

27 Ekim - KUTLU ÖZMAKİNACI – HERKESİN BİLDİĞİ O ŞARKILAR NASIL YAZILIYOR?

3 Kasım - GÖRKEM YELTAN - ŞİİRİN İÇİNDEN GEÇEN ŞARKILAR

10 Kasım - DOĞAN DURU – ŞARKIDA ZAMAN, MEKÂN VE BEDEN TASARIMI

17 Kasım - JEHAN BARBUR – “ŞARKIMI SENİN İÇİN YAZDIĞIMI BİLSEYDİN…”

24 Kasım - CEREN GÜNDOĞDU - İLHAM MI, TEKNİK Mİ?

1 Aralık - PROF. DR. SİNAN CANAN - ZÜRAFALAR NEDEN VİVALDİ SEVMEZ? EVRİMSEL AÇIDAN İNSAN BEYNİ VE MÜZİK