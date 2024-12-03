'Şarkı Yazarlığı Ustalık Sınıfı' İstanbul'da başlıyor

Şarkı Yazarlığı Ustalık Sınıfı’nda önemli isimler, İstanbul’da deneyimlerini kurs katılımcıları ile paylaşacak.

5 Ocak’ta başlayacak olan eğitimde Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Doğan Duru, Tuna Kiremitçi, Cihan Mürtezaoğlu, Kutlu Özmakinacı, Ceren Gündoğdu gibi çok önemli ve özgün şarkı yazarlarının yanı sıra yazdıkları sözlerden bestelenen şarkıları hepimizin yakından bildiği Zeynep Talu ve Görkem Yeltan eğitmen olarak yer alıyor.

Daha önce Ankara’da düzenlenen MasterClass sonucunda öğrenciler birçok şarkıya imza attı. Ankara’daki eğitim sürecinde ortaya çıkan kimi şarkılar profesyonel müzisyenler tarafından kaydedilip Garaj Müzik tarafından yayınlanacak. Program koordinatörü müzisyen ve yapımcı Mahmut Çınar, İstanbul’da gerçekleşecek olan eğitimin ardından da benzer bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

Eğitim boyunca katılımcılar bir yandan usta müzik insanlarının deneyimlerinden yararlanırken diğer yandan kimi derslerde uygulamalı olarak şarkı yazarlığı süreçlerini alanın önemli isimleriyle birlikte gerçekleştirecek.

Kadıköy’de bulunan Eksi On Altı Mekan’da 9 hafta boyunca her Pazar günü gerçekleşecek olan atölyeye sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Eğitim programı:

5 Ocak

CİHAN MÜRTEZAOĞLU - KENDİNİ ANLATMANIN YOLU: ŞARKI YAZMAK

Genç kuşağın en önemli ve özgün şarkı yazarlarından Cihan Mürtezaoğlu, uygulamalı bu derste hem kendi müzikal deneyiminin kökenlerini katılımcılarla paylaşacak hem de kolektif bir süreçte şarkı yazarlığının kimi önemli noktalarını uygulamalı olarak ortaya koyacak.

12 Ocak

KUTLU ÖZMAKİNACI – HERKESİN BİLDİĞİ O ŞARKILAR NASIL YAZILIYOR?

Bugüne dek sayısız hit şarkıya imza atmış olan Kutlu Özmakinacı, şarkı yazarlığının duygusal, estetik ve teknik süreçleriyle ilgili deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Özmakinacı; kişisel öykülerden yola çıkan şarkıları yazmaktan milyonların bildiği ve hep beraber eşlik ettiği “hit”leri yazmaya uzanan süreçte uzun yıllara dayanan şarkı yazarlığı deneyimini sohbet niteliğindeki bu derste sunacak.

19 Ocak

JEHAN BARBUR – “ŞARKIMI SENİN İÇİN YAZDIĞIMI BİLSEYDİN…”

Kendine özgü şarkılarıyla genç yaşında önemli bir şarkı yazarı olarak öne çıkan Jehan Barbur, uzun, derinlikli ve kadın olmaktan aşka, kendini bulmaktan kaybolmaya uzanan birçok duygu durumuna dair insan deneyimlerini şarkıları ışığında sohbet ortamında sunacak.

26 Ocak

GÖRKEM YELTAN - ŞİİRİN İÇİNDEN GEÇEN ŞARKILAR

Yazar, oyuncu, yönetmen Görkem Yeltan şarkı sözü yazarı kimliğiyle besteye şarkı sözü yazmak ve şiirin bestelenmesi üzerine eğitimleriyle bu programa katılıyor. Katılımcılar disiplinlerarası yolculuklarla uygulamalı olarak şarkı sözü yazmayı deneyimliyorlar.

2 Şubat

CEREN GÜNDOĞDU - İLHAM MI, TEKNİK Mİ?

Müzik dolu bir evde çocukken başlayıp akademik olarak da ilerlettiği müzik eğitimini daha sonra sosyoloji eğitimi ile birleştiren ve müziğe hem özel bir yorumcu hem de şarkıları geniş kitlelere ulaşan bir şarkı yazarı olarak katkı sunan Ceren Gündoğdu, şarkı yazarlığında öne çıkan motivasyonları masaya yatırıyor.

9 Şubat

ZEYNEP TALU - YAZMAYA GİDEN YOL

Milyonların sevdiği, benimsediği birçok şarkıda imzası bulunan ve Türkçenin en verimli söz yazarlarından biri olan Zeynep Talu, kendi şarkı yazma serüvenini derinlemesine anlatacağı bu derste şarkı sözü yazmanın duygusal ve edebi olduğu kadar yapısal süreçlerini de ele alacak. Talu, şarkı sözü yazan ya da yazmak isteyen katılımcıların çalışmalarını uygulamalı olarak katılımcılarla birlikte ele alacak.

16 Şubat

DOĞAN DURU – ŞARKIDA ZAMAN, MEKÂN VE BEDEN TASARIMI

Şarkı nasıl başlar ve nasıl gelişir? Şarkı yazma sürecini öncesinden sonuna kadar nasıl doğru yaşarız, hangi metotlarla duygularımızı çağırıp bir ifadeye dönüştürebiliriz? Şarkı yazmaya başladığım zamandan itibaren şarkı yazarlığımdaki araçlar ve yöntemler nasıl değişti ve bu değişimlerin nedeni neydi?

Otuz yıldır şarkı yazan biri olarak tüm bu serüvende neler yaşadım ve duraksadığım noktalardan nasıl kendimi yeni bir boşluğa atabildim?

Tüm bunları sizinle paylaşacağım uygulamalı bir eğitim süreci olacak.

23 Şubat

TUNA KİREMİTÇİ - UYGULAMALI KENT OZANLIĞI ATÖLYESİ

Kent ozanlığı nedir? Sebepleri nelerdir? Müzisyen, şair ve yazar Tuna Kiremitçi kentli ozanın algılama biçimlerinden, sözcüklerden ve bunların şarkıya dönüşme süreçlerinden bahsediyor. Şarkı yazarlığıyla şairliği karşılaştırıyor. Üstelik bunu meşhur Fender akustik gitarıyla ortaklaşa yapıyor. Dersin sonunda katılımcılarla beraber sıfırdan bir beste yaratmayı hedefliyor.

2 Mart

BÜLENT ORTAÇGİL - HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER…

İnsan neden şarkı yazmaya ihtiyaç duyar? Türkiye’nin en önemli şarkı yazarlarından, yazdığı şarkılarla kendi müzik ve şarkı tarzını oluşturmuş olan Bülent Ortaçgil, dönem finali niteliğindeki bu eğitimde katılımcılarla şarkı yazma deneyimlerini; şarkı yazarlığının kendisinde karşılık bulan psikolojik, felsefi ve yaşamsal anlamlarını özel bir derste paylaşacak.