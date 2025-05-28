Şarkı yazarlığı ustalık sınıfı yeniden açılıyor

Türkiye'nin en özel şarkı, söz ve müzik üretme deneyimini sunan ve bugüne kadar açılan üç dönemde onlarca şarkı yazarı adayına ulaşan Şarkı Yazarlığı Ustalık Sınıfı (MasterClass) yeni bir atölye dönemi ile yola devam ediyor.

Şarkı yazarları, söz yazarları, besteciler, müzik eğitimi alan ya da almak isteyen ilgilileri bir araya getiren Şarkı Yazarlığı MasterClass ile 8 yüz yüze atölye daha gerçekleştirilecek.

15 Haziran – 13 Temmuz arasında yapılacak derslerde Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Tuna Kiremitçi, Deniz Tekin, Cihan Mürtezaoğlu, Kutlu Özmakinacı, Ceren Gündoğdu, Görkem Yeltan gibi çok önemli ve özgün şarkı yazarları eğitmen olarak yer alıyor.

Şarkıları milyonlarca insanın dilinde dolaşan 8 önemli sanatçı, bu atölyelerde şarkı yazarlığı adayları ile bulaşarak kendi deneyimlerini, çalışma biçimlerini, şarkı yazma tekniklerini paylaşacak. Öncekilerde olduğu gibi bu dönemde de sanatçılar, adayların şarkılarını canlı olarak dinleyerek yorumlayacak.

Daha önce açılan üç dönemde katılımcılar çok sayıda yeni şarkıya, şarkı yazarı hocaları ile etkileşimde bulunarak imza attı.

Program koordinatörü müzisyen ve yapımcı Mahmut Çınar, MasterClass atölyelerinde ortaya çıkan ve geliştirilen şarkılardan bazılarının profesyonel müzisyenler tarafından kaydedilip yayınlanma ihtimalinin de olduğunu belirtti.

Kadıköy Moda'da bulunan TAKSAV'da 4 hafta boyunca her salı ve pazar günleri gerçekleşecek olan atölyeye sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek.

15 HAZİRAN PAZAR: JEHAN BARBUR – “ŞARKIMI SENİN İÇİN YAZDIĞIMI BİLSEYDİN…”

Kendine özgü şarkılarıyla genç yaşında önemli bir şarkı yazarı olarak öne çıkan Jehan Barbur, uzun, derinlikli ve kadın olmaktan aşka, kendini bulmaktan kaybolmaya uzanan birçok duygu durumuna dair insan deneyimlerini şarkıları ışığında sohbet ortamında sunacak.

17 HAZİRAN SALI: CEREN GÜNDOĞDU - İLHAM MI, TEKNİK Mİ?

Müzik dolu bir evde çocukken başlayıp akademik olarak da ilerlettiği müzik eğitimini daha sonra sosyoloji eğitimi ile birleştiren ve müziğe hem özel bir yorumcu hem de şarkıları geniş kitlelere ulaşan bir şarkı yazarı olarak katkı sunan Ceren Gündoğdu, şarkı yazarlığında öne çıkan motivasyonları masaya yatırıyor.

22 HAZİRAN PAZAR: DENİZ TEKİN - BOŞLUĞA ÇIĞLIK: MÜZİK YAZMAYA NEREDEN BAŞLARIZ?

Bu atölye, müzik teorisine giriş bilgileri ve yaratıcı metin/şiir yazma tekniklerini materyal olarak kullanarak, kısa açıklamalar ve aktivitelerle katılımcılara yaratıcı eylem ve ifade alanı kazandırmayı amaçlar. Dilin biçim (ses ve fonetik) olarak müzikle ortak yönlerini vurgulayarak sözlü ve müzikal ifadeyi bir araya getirmenin yollarının anlatılması ve tartışılması odak alınır. Katılımcıların ortak konu, kavram ve kelimeleri kullanarak şarkı sözü yazabilecekleri ve bazı popüler melodi ve akor dizilerini inceleyerek, kendi melodi ve akor dizilerini oluşturabilecekleri aktiviteler hedeflenir.

24 HAZİRAN SALI: KUTLU ÖZMAKİNACI – HERKESİN BİLDİĞİ O ŞARKILAR NASIL YAZILIYOR?

Bugüne dek sayısız hit şarkıya imza atmış olan Kutlu Özmakinacı, şarkı yazarlığının duygusal, estetik ve teknik süreçleriyle ilgili deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Özmakinacı; kişisel öykülerden yola çıkan şarkıları yazmaktan milyonların bildiği ve hep beraber eşlik ettiği “hit”leri yazmaya uzanan süreçte uzun yıllara dayanan şarkı yazarlığı deneyimini sohbet niteliğindeki bu derste sunacak.

29 HAZİRAN PAZAR: TUNA KİREMİTÇİ - UYGULAMALI KENT OZANLIĞI ATÖLYESİ

Kent ozanlığı nedir? Sebepleri nelerdir? Müzisyen, şair ve yazar Tuna Kiremitçi kentli ozanın algılama biçimlerinden, sözcüklerden ve bunların şarkıya dönüşme süreçlerinden bahsediyor. Şarkı yazarlığıyla şairliği karşılaştırıyor. Üstelik bunu meşhur Fender akustik gitarıyla ortaklaşa yapıyor. Dersin sonunda katılımcılarla beraber sıfırdan bir beste yaratmayı hedefliyor.

1 TEMMUZ SALI: CİHAN MÜRTEZAOĞLU - KENDİNİ ANLATMANIN YOLU: ŞARKI YAZMAK

Genç kuşağın en önemli ve özgün şarkı yazarlarından Cihan Mürtezaoğlu, uygulamalı bu derste hem kendi müzikal deneyiminin kökenlerini katılımcılarla paylaşacak hem de kolektif bir süreçte şarkı yazarlığının kimi önemli noktalarını uygulamalı olarak ortaya koyacak.

6 TEMMUZ PAZAR: GÖRKEM YELTAN - ŞİİRİN İÇİNDEN GEÇEN ŞARKILAR

Yazar, oyuncu, yönetmen Görkem Yeltan şarkı sözü yazarı kimliğiyle besteye şarkı sözü yazmak ve şiirin bestelenmesi üzerine eğitimleriyle bu programa katılıyor. Katılımcılar disiplinlerarası yolculuklarla uygulamalı olarak şarkı sözü yazmayı deneyimliyorlar.

13 TEMMUZ PAZAR: BÜLENT ORTAÇGİL - HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER…

İnsan neden şarkı yazmaya ihtiyaç duyar? Türkiye’nin en önemli şarkı yazarlarından, yazdığı şarkılarla kendi müzik ve şarkı tarzını oluşturmuş olan Bülent Ortaçgil, dönem finali niteliğindeki bu eğitimde katılımcılarla şarkı yazma deneyimlerini; şarkı yazarlığının kendisinde karşılık bulan psikolojik, felsefi ve yaşamsal anlamlarını özel bir derste paylaşacak.

Programla ve kayıtla ilgili bilgiler 0537 715 62 05 ve 0545 692 88 44 numaralı telefonlar üzerinden alınabilir.