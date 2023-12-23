Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş, bir eğlence mekanında karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Eşiyle birlikte eğlendikleri barda kavga çıkan ve gelen polislere mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti.

Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı.



Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.