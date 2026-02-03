Şarkıcı Cenk Eren vasiyetini açıkladı

Şarkıcı Cenk Eren, vasiyetini hazırlattığını açıkladı.

Gel Konuşalım programında konuşan Eren, "Fatih Ürek’in vefatının ardından ben de vasiyet hazırlamaya karar verdim" dedi.

Eren, "Avukatım bir taslak hazırladı. Hazırlamakta fayda var. Fatih hastaneye kaldırıldığında avukatımla konuştum o da taslak hazırladı" ifadelerini kullandı.

Cenk Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim bütün derdim çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanları. Büyük olasılıkla bu 3 yere bir şey yapılabilir. Ajda (Pekkan) ile de çok konuşuyoruz bu sokak hayvanlarını... Bakım evi olabilir, sokak hayvanları için klinik olabilir. Kalanları da ailem var, yeğenlerim var."