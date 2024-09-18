Şarkıcı Dilan Çıtak, uçakta kabin memuruna saldırdı

Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini konusunda uyardı.

Kedisini pusete koymayı reddeden Dörter'in, bu sırada tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter uçaktan polis eşliğinde indirildi.

THY kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi oldu.

Dilan Çıtak Dörter buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.

Uçaktan indikten sonra da agresif tavırlar sergilemeye devam etiiği iddia edilen Dilan Çıtak'ın polis memuruna yönelik, de "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

DİLAN ÇITAK: ALGI YARATILMAK İSTENİYOR

Olaya ilişkin açıklama yapan Çıtak ise hakkında algı yaratılmaya çalışıldığını iddia etti.

Kedisi fenalaştığı için pusetten çıkarmak istediğini söyleyen Çıtak, "Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu" dedi.

Çıtak, kabin memurundan şikayetçi olduğunu belirtti.

Çıtak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı yaratılmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı.



Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu.



Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa eliyle beni taciz etti.

"UÇAKTAN İNER İNMEZ ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Uçaktan indiğimde de aynı davranışlarına devam etti ve diğer çalışan arkadaşları kendisine sakin olmasını söyledi. Ancak tüm bu uyarılara rağmen tavırlarını sürdürdü.



Uçaktan iner inmez şikayette bulundum ve polis ekiplerine durumu anlattım. Diğer çalışanlara anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim fakat bu hanımefendinin tavırları ve kedime yönelik sert tutumu nedeniyle şikayetçi oldum.

Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda manipüle edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir.



Keşke bu videonun öncesinde kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı. Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık olarak ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak?"