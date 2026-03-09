Şarkıcı Edis Görgülü'nün uyuşturucu testi sonucu belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Edis Görgülü’nün test sonuçları açıklandı.
Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şarkıcı Edis Görgülü’nün test sonuçları belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Şubat ayında gözaltına alınan Edis Görgülü’nün Adli Tıp’ta yapılan uyuşturucu testinin sonuçları belli oldu.
Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda, Görgülü’nün saçında kokaine rastlandığı kaydedildi.
Görgülü, Adli Tıp ve emniyetteki işlemlerinin ardından karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.