Şarkıcı Gülçin Ergül'e saldırı: "Bana bir şey olursa..."

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla sevenlerini korkuttu.

Kimliği belirsiz bir şahsın evinin kapısına kadar geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, yaşadığı korku dolu anları kayda alarak takipçileriyle paylaştı.

"GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Evinin kapısına kadar dayanan şahsa tepki gösterdiği anları kaydeden Ergül, şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen gidin! Ben sizin girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediniz, özellikle uyuduğum saatlerde... Hayır istemiyorum. Güvende hissetmiyorum şu anda, istemiyorum. Buna saygı duymanız lazım."

Daha sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan ünlü şarkıcı, "Beni bilinçsiz bir şekilde travmatik bir sürecin içine sürükleyen şeyler yaşandıysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim" dedi.

"KEDİLERİME VE BANA BİR ŞEY OLURSA..."

Yaşadığı korku dolu anların ardından destek çağrısında bulunan Gülçin Ergül, "Bugün güvensiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğer kedilerime ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" ifadelerini kullandı.