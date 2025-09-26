Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti

Arabesk müzüğün bilinin isimlerinden şarkıcı Güllü'nün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan 'düşerek' hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, Güllü'nün sosyal medya hesabından duyurdu.

Tuğberk Yavuz videolu paylaşımında Gül Tut'un yaşanan bir kaza sonucu öldüğünü ifade etti.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

52 yaşındaki şarkıcının balkondan 'düşerek' yaşamını yitirdiği ifade edildi.