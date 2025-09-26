Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
Arabesk müziğin tanınan ismi şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'ta bulunan evinde balkondan 'düşerek' 52 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Güllü'nün kaza sonucu öldüğünü belirtti.
Arabesk müzüğün bilinin isimlerinden şarkıcı Güllü'nün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan 'düşerek' hayatını kaybettiği duyuruldu.
Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, Güllü'nün sosyal medya hesabından duyurdu.
Tuğberk Yavuz videolu paylaşımında Gül Tut'un yaşanan bir kaza sonucu öldüğünü ifade etti.
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."
52 yaşındaki şarkıcının balkondan 'düşerek' yaşamını yitirdiği ifade edildi.