Şarkıcı Güllü'nün ölümü: Kızının attığı mesajlar ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin cinayet iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Son olarak Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde Yalova Adliyesi'ne giderek Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından öldürüldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın, suç duyurusu dilekçesine elinde Güllü'nün kıza ait mesaj ve ses kayıtlarını da eklediğini belirtmişti.

Tuğyan Ülkem Gülter söz konusu iddialarla ilgili ifade verdi. Sabah'ın haberine göre, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine ait olduğunu kabul ettiği mesajlarda, annesine yönelik şu ifadeleri kullanmış: "Ölsün", "Ölmüyor", "Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün."

"MESAJLAR BENDE VAR"

Aydın, adliye çıkışı yaptığı açıklamada şunları demişti: "Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanımın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde."