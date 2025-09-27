Şarkıcı Güllü son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden ünlü isim, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, dün evinin balkonundan düşerek yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi, sanatçının oğlu "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız" sözleriyle duyurdu.

Güllü için bugün Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Güllü'nün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik'in de aralarında bulunduğu bazı sanatçılar katıldı.

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ise cenazeye çelenk gönderdi.

KIZI FENALIK GEÇİRDİ

Öğle namazının ardından caminin avlusunda kılınan cenaze namazı sırasında Güllü'nün kızı fenalık geçirdi.

Cenaze töreninde de Güllü'nün kızı Tuyan’ın haykırışlar yürekleri dağladı. Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye haykırdı.

Güllü evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

HAYATININ FİLM OLMASINI İSTEMİŞTİ

Güllü, aylar önceki röportajında da hayatının film olmasını ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini söylemişti.

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazandı.

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi parçaları hit haline geldi.