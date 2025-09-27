Şarkıcı Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor

Şarkıcı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden ünlü isim, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, dün evinin balkonundan düşerek yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi, sanatçının oğlu "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız" sözleriyle duyurdu.

KIZI FENALIK GEÇİRDİ

Bugün Tuzla'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Güllü'nün cenazesi Yalova’dan İstanbul'a getirildi.

Ünlü ismin kızı Tuyan Ülkem ve oğlu Tuğberk, gasilhane önünde fenalık geçirdi.

Cenaze töreninde de Güllü'nün kızı Tuyan’ın haykırışlar yürekleri dağladı. Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye haykırdı.

HAYATININ FİLM OLMASINI İSTEMİŞTİ

Güllü, aylar önceki röportajında da hayatının film olmasını ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini söylemişti.

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazandı.

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi parçaları hit haline geldi.