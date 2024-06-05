Şarkıcı Imany'den Filistin için destek çağrısı

Ankara'da konser veren ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısında bulunarak, "Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz" dedi.

Başkentte konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı.

Imany, Türkiye turnesinin ilk durağında Oran Açık Hava Sahnesi'nde Ankaralılarla buluştu.

Parçalarını 8 çellist ile yorumlayan Imany'nin şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz" dedi.

Seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkışlarıyla bu çağrıya destek verdi.