Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Arolat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arolat'ın ölüm haberini alan sanatçı dostu Demet Sağıroğlu hastaneye geldi.

Demet Sağıroğlu hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti" dedi.