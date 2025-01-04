Şarkıcı Nez, taciz mesajı atan erkeği ifşa etti

Şarkıcı Nez, Instagram'da kendisine atılan taciz mesajını ifşa etti.

Profilinde "Fenerbahçe kongre üyesi" yazan Ç. Ö. adlı kişinin Nez'e "3 bin dolar veya 4 bin dolara neler olabilir mesela özel Nez Hanım" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Yaşadıklarına ilişkin açıklama yapan Nez, şunları söyledi:

"Şu şahsa siz de iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama siz de o utanma da olmaz ki."

Nez, Ç.Ö. hakkında dava açacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Ç.Ö. adlı kişi hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Derhal kongre üyeliği askıya alınsın" şeklinde talimat verdiği kaydedildi.