Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Popstar'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Rıza Tamer'dan üzen haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2000'li yılların başında Türkiye'nin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Popstar'a katılan Rıza Tamer, dün akşam saatlerine menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı.

Uykusunda tıkanan Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.

RIZA TAMER KİMDİR?

Rıza Tamer, ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, müzik kariyerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a taşındı. Popstar deneyiminin ardından, müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer, bir single çalışması yayımlasa da bu proje beklenen çıkışı getirmedi. Son olarak, "Benden Sonra" isimli parçasıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.