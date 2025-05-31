Şarkıcı Şimal, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN (AA) - Kanser nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Gülen, dün hayatını kaybetti.

Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'ne getirildi.

Burada şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile vatandaşlar katıldı.