Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hayatını kaybetti.

2022 yılında meme kanserini atlatan ancak Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

Şimal’in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada sanatçının durumunun kritik olduğunu söylemişti. Bugün ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Şimal’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Arıcı, "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" ifadelerini kullandı.