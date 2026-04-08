Şarkıcı Simge Sağın'dan uyuşturucu soruşturması hakkında açıklama

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugün, biliyorsunuz ki çok zor ve yorucu bir gün geçirdim" dedi.

"Ama yine de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim" diyen Sağın, "Bugün bizimle çok güzel ilgilenen Jandarma Komutanlığı’na, Adli Tıp Kurumu’na ve Beykoz Adliyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bugün orada saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından da, az önce Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvara giderek testi tekrar yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Sağın, şunları söyledi: "Sizlerle paylaşmak için sonuçların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadaşlar, ben kendime güveniyorum ve sonuçları da sizlerle paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın."