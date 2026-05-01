Şarkıcı Tülay Özer yaşamını yitirdi

Şarkıcı Tülay Özer, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Özer'in ölüm haberini müzik yapımcısı Hakan Eren duyurdu.

1970'li yıllarda seslendirdiği "İkimiz bir fidanız" ve "Büklüm büklüm" gibi eserleriyle tanınan sanatçının uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı ve diyaliz tedavisi gördüğü biliniyordu.

Hayatını kaybeden Özer'in cenaze töreni ile ilgili bilgilerin ailesi tarafından yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.

Tülay Özer, şarkıcı Zerrin Özer'in ablasıydı.

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Özer, müzik kariyerine 1974 yılında yayımladığı Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını adlı 45’likle başladı. 1975 yılında Kent Plak etiketiyle çıkan İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit adlı çalışmasıyla geniş kitlelere ulaştı. Aynı yıl İzmir Fuarı’nda sahne aldı ve bu dönemde Altın Plak Ödülü aldı.

1975’in sonlarında yayımlanan Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık adlı 45’liğiyle 1976’da da müzik listelerinde yer aldı. Bu dönemde Özer, bir yandan Anadolu pop, diğer yandan arabesk etkileri taşıyan, Esin Engin düzenlemeli eserler seslendirdi. Repertuvarında ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu’nun besteleri yer aldı.

Özer’in ilk uzunçaları (LP) 1976’da Kent Plak etiketiyle yayımlandı. 1978 yılında yine aynı şirketten çıkan Seven Ağlatılmaz albümünün ardından, Sezen Aksu bestesi “Büklüm Büklüm”ü 45’lik olarak yayımladı ve bu çalışmayla listelerde yer aldı.

1980’li yıllarla birlikte müzik kariyerindeki görünürlüğü azalan Özer, bu dönemde kız kardeşi Zerrin Özer’in müzik kariyerine destek verdi. Kent Plak’tan ayrıldıktan sonra Yaşar Plak etiketiyle yayımlanan Kalbimdeki Sevgili adlı albümün ardından müzik çalışmalarına ara verdi.