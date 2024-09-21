Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat hayatını kaybetti
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’nda sahnede şarkı söylerken bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı, yönetmen ve söz yazarı Arolat yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Arolat'ın ölüm haberini alan sanatçı dostu Demet Sağıroğlu hastaneye geldi.
Demet Sağıroğlu hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti" dedi.
Metin Arolat kimdir?Şarkıcı, söz yazarı, yönetmen Metin Arolat, 1972’de İzmir’de doğdu.
Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Abisi Demir Arolat trafik kazasında hayatını kaybedince mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.
Arolat, kariyerine müzik yönetmeni olarak başladı.
1990’ların sonuna doğru Türk pop müziğine geçiş yapan Arolat, 1995 yılında çıkardığı “Dert Değil” albümüyle ün kazandı.
Arolat, Tarkan ve Ebru Gündeş başta olmak üzere pek çok ismin kliplerinin yönetmen koltuğunda oturmuştu.