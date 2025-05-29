Şarkikaraağaç’ta belediye aracı motosikletle çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde belediyeye ait resmi otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Fazlı Aslan Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür K. idaresindeki 32 SL 056 plakalı Çarıksaraylar Belediyesine ait Volkwagen marka resmi araç, M.U.T.’nin (15) kullandığı motosikletle kavşakta çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü M.U.T. ve arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa G. (15) ile Osman Ü. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.