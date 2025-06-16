Şarkılar ve türküler Can Atalay için söylenecek

Kültür Sanat Servisi

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay’ın arkadaşları ve meslektaşları bu akşam yapılacak dayanışma etkinliğinde bir araya gelecek. İstanbul’daki Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte Atalay’ın en sevdiği şarkılardan olan ‘Nâzım Hikmet Memleket Memleket Nâzım Hikmet’ eseri de seslendirilecek. Atalay’ın hukukçu arkadaşları tarafından düzenlenen gecenin sunuculuğunu ise gazeteciler Şule Aydın ve Timur Soykan üstlenecek.

Türkülerin söylenip şiirlerin okunacağı etkinlikte adalet, özgürlük ve eşitlik talepleri dile getirilecek. Gecede Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde sanatçılar Bulutsuzluk Özlemi, Cahit Berkay-Emrah Karaca, Ceylan Ertem, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Hüseyin Turan, Hüsnü Arkan-Dengin Ceyhan, İlkay Akkaya, Melike Demirağ, Onur Akın, Sadık Gürbüz, Suavi ve Zuhal Olcay sahne alacak. Ataol Behramoğlu ve Nebil Özgentürk ise geceye katkı sunacak.

Sanatçı Burhan Şeşen, adalet arayışında olan herkesi etkinliğe davet ederek, "Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına rağmen Atalay tutuklu. Onu unutmadığımızı ve yalnız olmadığını göstermek için sahnede olacağız. Sanatçıların gönüllü olarak yer alacağı bu gecede tepkimizi şarkılarla, türkülerle, şiirlerle vereceğiz" dedi.