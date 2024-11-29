Şarköy'de 1165 litre sahte içki ele geçirildi; 2 gözaltı

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.A. ve O.A.'nın İğdebağları Mahallesi'ndeki evlerinde sahte içki bulunduğu belirlendi. A.A.'nın evinde yapılan aramada 365 litre, O.A.'nın evinde ise 800 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.